A Benevento 'patto' con Torino, sezione egizia diventi museo

Un 'patto' tra Benevento, Università Orientale di Napoli e il museo Egizio di Torino per creare un gruppo di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento in museo della sezione Egizia del museo del Sannio della Rete Museale della Provincia di Benevento. E' l'obiettivo a cui si punta e che è emerso in occasione della visita a Benevento, su invito del sindaco Clemente Mastella, di Evelina Christillin e Christian Greco, rispettivamente presidente e direttore del Museo Egizio di Torino.

A ricevere la delegazione, accompagnata da Mastella, è stato il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi il quale ha ribadito che "la collaborazione tra Fondazione e Provincia era stata avviata già alcuni anni or sono allorché fu concessa la trasferta a Torino di reperti del Tempio di Iside per una importante mostra". Più che soddisfatti Greco, che ha sottolineato l'importanza di coinvolgere la professoressa Rosanna Pirelli dell'Orientale di Napoli, tra i massimi esperti in Italia di egittologia, e Christillin la quale ha evidenziato il "piacere di vedere queste bellezze esposte a Benevento, per cui siamo ben lieti di dare una mano e incentivare progetti tra i musei egizi mettendo a disposizione la nostra esperienza, visto che il nostro museo di Torino funziona bene".

Quanto ai tempi, Mastella ha sottolinea che "lavoreremo perché entro la prossima primavera la sezione Egizia del Museo del Sannio possa ottenere il riconoscimento ufficiale in museo Utilizzeremo la consulenza di Torino, di cui ho già parlato col ministro Sangiuliano nella sua recente visita in città, per creare, insieme alla Provincia di Benevento, una fondazione con apporti pubblici ed, eventualmente, anche di privati. Certo, non siamo al Nord dove ci sono capitali ma qualcosa faremo anche qua. E' nostra intenzione realizzare un museo egizio perché non abbiamo nulla da invidiare ad altre località per i pezzi che la città custodisce e perché Benevento, dopo Roma, è la seconda città d'Italia più 'egizia'".



