Musica e cultura,riprende il 7 ottobre 'Forcella in Musica!'

Riprende il 7 ottobre a Napoli "Forcella in Musica!" per iniziativa dell'Associazione Discantus In collaborazione con l'Arcidiocesi e con il patrocinio del Comune; il progetto, ideato da don Gennaro Matino, vuole portare ancora una volta, annunciano i promotori, "musica e cultura in uno dei quartieri più affascinanti e complessi della città".

Sabato prossimo (ore 19.30) è in programma Cinemagia.

L'Orchestra Discantus, con la direzione del maestro Luigi Grima, proporrà un viaggio musicale tra i grandi classici del cinema.

Sabato 4 novembre (ore 19.30), Ricordar Cantando: il Calicanto e i Cori voci bianche, diretti da Milva Coralluzzo e il Coro Giovanile, diretto da Eleonora Laurito e Silvana Noschese, insieme con la pianista Maria Pia Leo, "doneranno - si sottolinea - la magia del canto puro, della voce chiara e limpida che evoca i nostri ricordi".

Venerdì 22 dicembre (ore 19.30), Christmas Day: il Coro Universitario 'Joseph Grima' e l'Orchestra Discantus, con la direzione di Luigi Grima, "ci avvolgeranno nell'atmosfera incantata del Natale". I concerti si svolgeranno nella Chiesa di San Giorgio Maggiore, in Via Duomo.

"L'iniziativa - concludono i promotori della kermesse - unisce la bellezza della musica alla forza della cultura, dimostrando come la musica possa essere un mezzo per la comprensione, la condivisione e la crescita sociale. Forcella in Musica! non è solo un ciclo di concerti, ma un ponte tra il passato e il presente, tra le radici storiche di Forcella e la vitalità della sua comunità. È un invito a esplorare le molteplici sfaccettature di questo luogo, attraverso la musica, le luci e le ombre, creando così un legame profondo tra la comunità e l'arte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA