Lettera sindaci Costa d'Amalfi a Meloni, serve Ztl territoriale

Quattordici sindaci della Costiera Amalfitana scrivono al Governo per invocare la modifica del codice della strada e autorizzare così l'entrata in vigore della Ztl territoriale che limiterebbe il traffico veicolare lungo la statale Amalfitana 163. Una situazione, quella del traffico, che da anni soffoca la vivibilità in uno de luoghi più belli del mondo.

"Il territorio ora attende risposte non più rinviabili: siamo certi che saprete darne in maniera risolutiva, anche alla luce degli imminenti iter parlamentari che riguardano proprio la revisione del Codice della Strada, scrivono i 14 sindaci nella lettera inviata alla premier, Giorgia Meloni, e ai ministri dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti nonché ai rispettivi viceministri e sottosegretari. Una richiesta supportata anche da una raccolta firme di oltre 10mila cittadini. "Da anni siamo impegnati a proporre e adottare provvedimenti volti al contingentamento del traffico lungo la strada statale 163 "Amalfitana", unica arteria di collegamento tra i centri marittimi di un comprensorio ad altissima vocazione turistica, una strada che ancora oggi ricalca, in maniera pressoché identica, il tracciato originario e le sezioni dell'originaria mulattiera inaugurata a metà ottocento - scrivono - La cronaca degli ultimi decenni, infatti, testimonia i molteplici disagi generati dall'enorme flusso di veicoli che affollano la Costiera Amalfitana per almeno otto mesi l'anno.

Disagi che, per la particolare conformazione del territorio e dell'arteria stradale, priva peraltro di punti di interscambio, non restano circoscritti alla mera fluidità del traffico ma sfociano in problemi di vivibilità, sicurezza e sanità. Da qui la necessità di contingentare il flusso di veicoli in transito sulla SS 163 attraverso una Zona a Traffico Limitato da applicare a un'area più ampia del classico centro storico cittadino, una ZTL territoriale".



