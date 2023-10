Ladri di appartamento inseguiti nella notte ad Avellino

Avevano già indossato il passamontagna e si apprestavano a commettere furti in pieno centro di Avellino. La scorsa notte un passante ha notato le due persone ferme a bordo di un Suv con targa straniera in Piazza Kennedy e ha lanciato l'allarme al 112 dei carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Comando provinciale che ha intercettato l'auto e imposto l'alt. Il conducente prima ha rallentato poi si è lanciato a tutta velocità in una spericolata fuga nelle strade, ancora trafficate, del centro del capoluogo irpino, riuscendo a far perdere le tracce. Indagini sono in corso per identificare i fuggitivi.



