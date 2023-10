Un operaio di 60 anni è morto in un incidente sul lavoro verificatosi in un cantiere della linea metropolitana a Napoli. Il fatto in via Giaime Pintor. L'uomo, secondo le prime notizie, sarebbe stato investito da un furgone.

Sul posto la Polizia che ha avviato le indagini.



