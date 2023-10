Imprese: la Campania una delle regioni più dinamiche nell'export

"Secondo i dati ISTAT nei primi 6 mesi del 2023 la Campania è risultata una delle regioni più dinamiche nel settore export con un +25,5% rispetto al semestre precedente; questo grazie principalmente alla crescita delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici verso Svizzera e Cina. Ora occorre continuare su questa strada, promuovendo micro e piccole e medie imprese sui mercati internazionali e rilanciando le filiere produttive". Lo ha detto Francesco Corbello, membro dell'Advisory Board dell'IEF - Forum Italiano dell'Export - presidente IEF Campania e partner di Dubai Investment Development Agency, alla tavola rotonda Banche e territori nel processo di internazionalizzazione del Made in Italy nell'ambito della quinta edizione degli Stati Generali dell'Export.

L'appuntamento, sottolinea una nota, è organizzato dal Forum Italiano dell'Export, piattaforma di confronto sul Made in Italy tra attori imprenditoriali e istituzionali creata da Lorenzo Zurino, imprenditore dell'export, fondatore e ceo di The One Company. Il Forum raggruppa oltre 2000 aziende e, si evidenzia, "vuole migliorare la conoscenza delle opportunità nei mercati, contribuire alla crescita economica italiana, dimostrare le potenzialità del nostro Paese e aprire nuove opportunità di business". “Gli Stati Generali hanno messo a confronto i principali stakeholder dei processi di internazionalizzazione ed export - afferma Corbello - IEF mette al centro della propria mission gli imprenditori e le loro storie e in questa edizione del Forum la collaborazione delle imprese campane ha espresso l’eccellenza della regione. Abbiamo ascoltato Antonio de Matteis, ceo di Kiton, nel panel 'Sistema Paese', che ha evidenziato la necessità di maggiore coesione tra imprese e istituzioni soprattutto sui mercati asiatici dove i grandi gruppi internazionali con miliardi di fatturato sono presenti in maniera massiccia e con i quali è difficile essere competitivi. Inoltre la nostra regione è stata presente agli Stati Generali con imprese di grande proiezione ed espansione sui mercati internazionali, che creano un importante indotto lavorativo e che hanno supportato l’evento in ‘prima linea’. Il nostro sistema competitivo deve puntare su: valorizzazione del capitale umano; valorizzazione delle filiere produttive sui territori; maggiore coesione tra imprese, professionisti e sistema bancario a supporto dell’internazionalizzazione". “La grande e qualificata partecipazione delle aziende campane agli Stati Generali è un segnale molto positivo perché dimostra un forte interesse verso la crescita attraverso i mercati esteri e una consapevolezza della necessità di fare rete per raggiungere nuovi traguardi – ha affermato Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export – Il Forum continuerà ad offrire gratuitamente il proprio supporto alle aziende della regione per aiutarle a valorizzare le proprie potenzialità sui mercati".



