Il quotidiano La Notizia sbarca a Napoli

Dal 10 ottobre, il quotidiano La Notizia avrà una sua edizione napoletana: il giornale, giunto all'undicesimo anno di pubblicazione, sarà sia in edicola che online (www.lanotiziagiornale.it).

Oggi, allo storico Gran Caffè Gambrinus, la conferenza stampa di presentazione: accanto al direttore del quotidiano, Gaetano Pedullà ed al vice direttore Antonio Pitoni, erano presenti i collaboratori della giovane redazione napoletana: Taisia Raio, Antonio Sabbatino e Giuseppe Manzo, che la coordinerà.

La nuova realtà editoriale prevede due pagine al giorno dedicate a Napoli, con una particolare attenzione ai quartieri cittadini, oltre a una pagina nazionale della cultura. Nel primo numero del 10 ottobre La Notizia ospiterà uno speciale sulla città di otto pagine.

Alla conferenza stampa presente anche l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris che firmerà ogni giorno il corsivo "Senza censura".

"Sono molto soddisfatto per questa nuova presenza de La Notizia nelle edicole di Napoli, che testimonia più di qualunque altra cosa lo spirito con cui facciamo informazione, sempre fuori dal coro", ha affermato il direttore Pedullà. "La Notizia, un quotidiano presente fino ad oggi nelle edicole di Roma e Milano e di numerose altre zone, seguirà nella linea editoriale tre obiettivi principali: welfare, ambiente e riforme. Temi che contiamo di valorizzare molto a Napoli, città nella quale crediamo molto per le sue potenzialità, la forza e l'umanità che esprime, facendo da faro per il Paese, e non da zavorra", ha concluso Pedullà.

"Darò il mio contributo culturale quotidiano per uno spazio di informazione libera ed autonoma, in cui i fatti non vengano nascosti. Prima deve esserci la notizia e poi il confronto di opinioni, senza alcun conformismo o pregiudizio", il commento di Luigi de Magistris.



