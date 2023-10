Dl asset:Camera impegna Governo,spiragli su aeroporto Grazzanise

Con l'approvazione da parte della Camera di un ordine del giorno al decreto Asset, si apre alla possibilità di un uso civile, per fini in particolare commerciali, dell'aeroporto militare di Grazzanise (Caserta).

L'ordine del giorno reca la firma dei parlamentari di tutti gli schieramenti - come Zinzi, Cangiano, Cerreto, Santillo, Patriarca, Rubano, Giorgianni e Graziano - e impegna il Governo, "al fine di soddisfare le esigenze di sviluppo infrastrutturale del sud Italia e sostenere la politica di coesione economica, sociale e territoriale del Paese, a valutare l'opportunità di riconsiderare la destinazione per usi civili e per il trasporto merci dell' aeroporto militare di Grazzanise"; una scelta che avverrà nell' ambito dell' aggiornamento e della revisione del Piano nazionale aeroporti.

Soddisfatto il sindaco di Grazzanise Enrico Petrella, che solo poche settimane fa aveva incontrato a Roma il Ministro della Difesa Guido Crosetto, che aveva aperto alla possibilità di un uso promiscuo dell'aeroporto militare di Grazzanise. Oggi Petrella ringrazia "i Ministri Crosetto e Salvini per la velocissima risposta data alla comunità di Grazzanise circa la proposta di riconsiderare l'aeroporto del nostro paese per una destinazione civile e commerciale. Un grazie anche ai parlamentari firmatari che hanno fatto propria quella possibilità, paventata nell'incontro di alcune settimane fa.

L'ordine del giorno votato oggi giunge in un momento in cui è al vaglio l'aggiornamento del Piano Nazionale degli Aeroporti e questa potrebbe essere l'occasione per riconsiderare l'integrazione dello scalo di Grazzanise all'interno del sistema aeroportuale del Sud Italia".



