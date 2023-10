Campi Flegrei, in zona bradisismo stress test ospedali

Da domani negli ospedali di Giugliano, Frattamaggiore e Pozzuoli verranno effettuati dei pre-test di sovraffollamento in caso di forti terremoti del bradisismo. Poi la settimana prossima ci saranno le simulazioni dell'evacuazione degli ospedali stessi. Lo precisa l'Asl Napoli 2 che ha previsto un piano doppio per prepararsi ad affrontare il difficile periodo del bradisismo.

Domani ci sarà una attività di formazione dei cosiddetti Peimaf, i Piani di emergenza per massiccio afflusso di feriti, con esercitazioni nei Pronto soccorso dalle 11 alle 13 negli ospedali di Frattamaggiore e Giugliano e dopodomani all'ospedale di Pozzuoli. Poi la settimana prossima ci sarà la vera e propria prova di evacuazione, ovviamente una simulazione, senza svuotare l'ospedale. Ad essere impegnati nelle esercitazioni anche il personale del 118.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA