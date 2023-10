Sud: Sgambati, paga prezzo mancati provvedimenti governo

"Sul Mezzogiorno ricadranno le conseguenze dei mancati provvedimenti del Governo su pensioni, fisco e contrasto alla precarietà. Se non avremo risposte da parte del governo, come già ci sembra evidente, non ci rimarrà altro che la mobilitazione. E i metalmeccanici, dentro questa mobilitazione, sono fondamentali". E' quanto ha affermato il segretario generale della Uil Campania a Napoli, Giovanni Sgambati, intervenendo a margine dell'assemblea nazionale della Uilm in corso a Napoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA