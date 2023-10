Scuola nazionale amministrazione forma dirigenti, Napoli primo Comune

Il Comune di Napoli sarà il primo in Italia ad avere un corso dedicato alla formazione dei dirigenti dell'amministrazione comunale realizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il percorso formativo è realizzato in collaborazione con il Comune e il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il corso è stato presentato alla presenza del ministro per la Pa, Paolo Zangrillo, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e della presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, Paola Severino. "E' un progetto molto importante ed è la prima volta che la Scuola nazionale fa un'azione del genere per un ente locale", ha detto il sindaco Manfredi. "Oggi la vera sfida è avere una Pa fatta di persone competenti e ben formate che devono affrontare la complessità dei problemi del momento, la transizione digitale, i problemi dei fondi europei e del Pnrr e solo con una formazione adeguata riusciremo a dare risposte ai tanti problemi della città e rispetto alle tante infrastrutture che dobbiamo realizzare. E' quello che avevo indicato come priorità insieme al risanamento economico del Comune".

Obiettivo del progetto formativo è aiutare i futuri dirigenti a costruire il proprio ruolo di manager pubblico, perfezionando il percorso di trasformazione delle conoscenze specialistiche in comportamenti e pratiche manageriali concrete.

"La Scuola nazionale dell'amministrazione guiderà il programma di formazione per i dirigenti del Comune di Napoli con l'obiettivo di trasformare conoscenze specialistiche in leadership manageriale concreta - ha spiegato la presidente Severino -. Lo faremo attraverso approcci innovativi e laboratori pratici per sviluppare capacità essenziali ad affrontare le sfide delle amministrazioni moderne e complesse".





