Quattro giornate di Napoli, al Comune onorificenza dell'Arma

Il gonfalone del Comune di Napoli sarà insignito della Croce d'Oro al Merito dall'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle iniziative per l'80/o anniversario delle Quattro Giornate di Napoli: la cerimonia di consegna si terrà il prossimo 6 ottobre, in Piazza Plebiscito.

L'Arma dei Carabinieri ha scelto questa occasione speciale per conferire il massimo riconoscimento al gonfalone del comune di Napoli, "come segno di gratitudine e riconoscimento per il contributo della città alla storia dell'Italia e alla difesa dei valori di libertà e democrazia".

Le Quattro Giornate di Napoli, che ebbero luogo tra il 27 e il 30 settembre 1943, "furono un momento di coraggio e determinazione straordinari. La popolazione napoletana, unita nella resistenza contro l'occupazione nazista, dimostrò una resilienza eccezionale, lottando per la propria libertà e per il futuro dell'Italia".

A consegnare l'onorificenza sarà il comandante generale dell'Arma, Teo Luzi, che presiederà la cerimonia insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e ad altre autorità militari e civili.

Per anticipare l'evento, è stata creata una locandina commemorativa che sarà affissa in tutta la città. La locandina, caratterizzata da un design solenne ma moderno, ha come punto focale il gonfalone, macchia di colore perno della cerimonia.

"Questa cerimonia - sottolineano i carabinieri - non solo onorerà la città di Napoli ma sottolineerà l'importanza della memoria storica e dell'unità nazionale. Tutti sono invitati a partecipare e unirsi alla commemorazione e alla consegna di un'onorificenza carica di simboli".



