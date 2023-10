Pomigliano:ancora polemiche su "tensioni" con vigili urbani

Ancora polemiche a Pomigliano d'Arco (Napoli), su presunte tensioni tra il sindaco Lello Russo ed il comandante della polizia Municipale Luigi Maiello. Questa volta, dopo il Consiglio a seduta segreta convocato in seguito all'interrogazione di 19 consiglieri di maggioranza proprio per chiedere delucidazioni sull'assunzione del comandante, scende in campo la FP Cgil di Napoli, che si è detta preoccupata del clima di "delegittimazione e di isolamento istituzionale nei confronti del comandante e dell'intero corpo della polizia municipale di Pomigliano d'Arco", provocando la pronta reazione del sindaco, che invece nega tensioni e sottolinea l'instaurazione "di un rapporto sereno e collaborativo tra la parte politica e i nostri agenti".

Da parte sua Maiello non commenta, anche a causa di alcune modifiche apportate al codice di comportamento dei dipendenti lo scorso giugno dalla Giunta comunale guidata da Russo, che vietano ai dipendenti comunali di diffondere con qualunque mezzo di informazione "vicende e procedimenti di cui si è a conoscenza per ragioni del proprio ufficio" senza una preventiva autorizzazione del legale rappresentante dell'Ente, nè tantomeno di esternare dichiarazioni che possano "ledere l'immagine dell'amministrazione". Nei giorni scorsi, il segretario partenopeo e regionale della Fp Cgil, Luciano Nazzaro, ha deciso quindi di chiedere al Prefetto di Napoli "la massima attenzione" alla situazione venutasi a creare a Pomigliano, ma Russo, ancora una volta, smentisce. "Non c'è nessun atto di quest'Amministrazione comunale che abbia messo in discussione l'operato del comandante Maiello - ha chiosato il sindaco - al contrario, una delle prime decisioni della mia Giunta è stata quella di assicurarsi che il comandante Maiello rimanesse a Pomigliano d'Arco, ritenendo essenziale la sua presenza al 100% per la nostra polizia municipale. Fin dal nostro insediamento, abbiamo dato chiare indicazioni alla polizia municipale sulle direttive politiche di questa amministrazione, affinché fossero seguite nella gestione quotidiana".



