Parte la missione americana di 'Patrimonio Italiano'

E' partita oggi ufficialmente la missione americana di Patrimonio Italiano, il network punto di riferimento delle istituzioni e degli italiani all'estero e collegamento storico-culturale tra l'Italia e gli amanti del made in Italy. L'iniziativa, patrocinata dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, promossa dai giornalisti Luigi Liberti e Michele Pilla, e coordinata da Eugenio Blasio, quest'anno è interamente dedicata a Napoli. Ad ottobre, negli Stati Uniti, si festeggia l'Italia con appositi eventi nei quali Napoli sarà presente con le proprie eccellenze partendo proprio dall'icona che più la rappresenta all'estero: Enrico Caruso.

"Patrimonio Italiano - Caruso 150", è infatti il nome della missione che ha il suo Grand Marshal nel consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais delegato dal sindaco di Napoli.

Tanti gli eventi in programma, durante i quali ci sarà l'occasione di creare sinergie e soprattutto si potrà promuovere la città di Napoli con le sue bellezze, la sua storia e la sua cultura. Si comincia il 5 ottobre con l'Italian America Heritage presso Gracie Mansion, la sede del sindaco di New York Eric L. Adams. In quella occasione verrà presentato anche il documentario "Caruso - i luoghi che diedero vita al Mito".

Ideato da Luigi Liberti e diretto da Eugenio Blasio, questo docufilm traccia un profilo inedito del tenore raccontando la sua storia attraverso i luoghi della sua infanzia, i luoghi di quella Napoli presente nella sua voce.

Il momento più emozionante sarà sicuramente il 9 ottobre, il giorno dalla Columbus Parade, che si aprirà con la messa alla St.Patrick Cathedral e l'incontro con il cardinale Timothy Dolan. Al termine della parata sulla Fifth Avenue, dove la delegazione sfilerà in forma ufficiale ed alcuni degli artisti napoletani si esibiranno sul palco in diretta sulla tv americana, ci sarà l'incontro al consolato generale di New York a Park Avenue con il console Fabrizio Di Michele. L'11 ottobre la consegna del Patrimonio Italiano Award 2023, il cui vincitore verrà annunciato dal Console Generale d'Italia a New York.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA