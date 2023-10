Osanna, orgogliosi per grande lavoro di squadra fatto a Pompei

Un meraviglioso affresco nella "Casa della Biblioteca", domus lussuosissima in corso di restauro nel Parco Archeologico di Pompei, e' uno dei gioielli non ancora accessibili ai visitatori che oggi è stato mostrato al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e alla Commissaria Ue per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira. La visita e' stata occasione per il direttore generale Musei, Massimo Osanna, per soffermarsi, studiare e fotografare questa "primizia".

"Questa casa è ricca di decorazioni con figure di poeti - ha spiegato Osanna - Io sono di Venosa, dove è nato Orazio e dico: sarà il ritratto di Orazio".

"E' compatibile con la raffigurazione - aggiunge - perchè si vede il personaggio coronato di edera e poi, soprattutto, con la cetra a fianco, in basso, che è lo strumento con cui veniva accompagnata la declamazione di poesie". Secondo Osanna "questa probabilmente è una stanza di soggiorno diurno, quindi camera con vista, l'Ecus dove ci si può rilassare e godere nell'ozio, con papiri e libri".

"Siamo molto orgogliosi - ha aggiunto il direttore generale dei Musei - delle parole di apprezzamento del commissario Ferreira per il grande lavoro di squadra fatto a Pompei insieme all'Arma dei Carabinieri negli anni del Grande Progetto Pompei.

Ora il metodo e le strategie messe in campo qui si stanno esportando e applicando al Sistema Museale Nazionale, anche grazie al Pnrr".

Per il direttore generale del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel, "il Grande Progetto Pompei è stato fondamentale in una fase delicata del sito. Oggi stiamo investendo nel monitoraggio e nella manutenzione programmata, anche grazie alla collaborazione con Università e centri di ricerca per individuare soluzioni sempre più innovative di interventi.

L'obiettivo è di scongiurare situazioni come quelle precedenti al Grande Progetto Pompei e dunque evitare che ci possa essere bisogno di altri interventi emergenziali".



