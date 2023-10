Ordine medici Napoli avvia progetto contro disagio

I medici di Napoli e provincia saranno al fianco degli studenti per aiutarli a parlare di temi complessi e per affrontare il disagio che troppo spesso resta inespresso così da evitare che si arrivi a situazioni di orrore.

È lo scopo del protocollo siglato dal presidente dell'Ordine dei medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, Ettore Acerra, e dal dirigente dell'Ufficio di ambito territoriale di Napoli, Luisa Franzese. Un'intesa che rende strutturale l'esperienza d'insegnamento tenuta lo scorso anno dai camici bianchi in alcune scuole di Napoli e provincia. Il progetto partirà a novembre con lezioni frontali e avranno inizio in una scuola di Caivano. "Non c'è alcuna retorica - dice Zuccarelli - solo il dovere di lanciare un messaggio forte a tutti quei giovani e alle famiglie che vivono situazioni drammatiche per le quali non si intravede una via d'uscita e riteniamo sia importante che il programma parta da Caivano così come in altre periferie disagiate. Se si vogliono cambiare le cose è essenziale guardare alla scuola e in una prospettiva di lungo periodo - prosegue - dobbiamo formare generazioni di giovani che siano la speranza affinché questa regione abbia un futuro diverso e allo stesso tempo dobbiamo aiutare i ragazzi che già vivono situazioni di difficoltà". Il progetto guarda a un nuovo modello per divulgare la salute, ideato dalla Commissione Infanzia dell'Ordine dei Medici di Napoli, coordinata dalla pediatra Raffaella de Franchis. Lo scorso anno l'Ordine ha coinvolto tre scuole cittadine: l'Istituto Cavalcanti, il liceo Giambattista Vico e il liceo Labriola con lezioni in classe tenute dai medici e da referenti di Cittadinanza Attiva su temi quali dipendenza da alcol, da fumo e da sostanze stupefacenti, obesità, anoressia e bulimia, bullismo, cyberbullismo e salute orale. Al termine del percorso didattico, gli alunni sono poi divenuti protagonisti creando vere e proprie campagne informative e di sensibilizzazione sugli argomenti trattati attraverso la produzione di video divulgativi. Quest'anno le lezioni si terranno nella sede dell'Ordine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA