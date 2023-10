Napoli, super corti con smartphone al Pianeta Mare Film Festival

Dall'università di Udine a quella del Salento: sono stati i giovani studenti registi e videomaker provenienti dagli atenei e dalle Accademie di cinema di numerose città italiane ad aprire oggi la seconda edizione del Pmff, il Pianeta Mare Film Festival, che torna anche quest'anno fino all'8 ottobre a Napoli con la sua formula itinerante tra Museo Darwin-Dohrn, Città della Scienze e cinema Academy Astra (programma completo su www.pianetamarefilmfestival.it).

Due sono le sezioni di concorso del Pmff: "Features film" dedicata ai lungometraggi e "Short movies" riservata ai cortometraggi. In totale sono state selezionate 20 pellicole tra film e corti in competizione, scelti tra opere ricevute da registi e registe di 31 diverse nazioni, con età media under 40.

Anche quest'anno il Pmff avrà numerosi appuntamenti di proiezioni e workshop dedicati alle scuole, vari talk e tavole rotonde con personalità scientifiche sui temi dello sviluppo sostenibile. Ad aprire la seconda edizione è stato il Laboratorio dedicato ai mobile-videomaker under 30 curato dal 26enne regista Valerio Ferrara, Premio Le Cinef al Festival de Cannes dello scorso anno. Tra i sostenitori del Festival la Film Commission della Regione Campania.

"Siamo convintamente al fianco di questo originale Festival - sottolinea Felice Casucci, assessore regionale al Turismo - che è stato capace di attrarre a Napoli giovani cervelli da tutta Italia e da altre Nazioni ed è impegnato artisticamente a far conoscere l'importanza della biodiversità dei nostri mari e luoghi costieri". Fuori concorso ci saranno tre pellicole di qualità con proiezioni tutte al Museo Darwin-Dohrm. Nella giornata inaugurale "The Illusion of Abundance" poi venerdì alle 16 "Méditerranée: la face immergée des Volcans" che racconta la spedizione scientifica guidata dal vulcanologo Francesco Italiano esplorando i vulcani 'sepolti' nel Mezzogiorno d'Italia e poi sabato alle 18 "Open Arms: la legge del Mare" di Marcel Barrena che sarà introdotto da Veronica Alfonsi, presidente di Open Arms Italia.



