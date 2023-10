Musica: Salmo, Geolier e Lazza in concerto a Scampia

Si esibiranno Geolier, Lazza, Noyz Narcos, Rose Villain, Salmo e Luchè al "64 Bars live di Red bull" che si terrà a Scampia sabato prossimo 7 ottobre.

"Da giorni ormai l'organizzazione ha dichiarato il sold out - fa sapere Nicola Nardella, presidente dell'ottava Municipalità di Napoli - gli eventi a Scampia funzionano. Abbiamo passato momenti di lavoro folle perché tutto potesse essere organizzato in ogni minimo dettaglio".

"Sarò all'evento ma tra la gente, - dice ancora Nardella - poiché desidero godermi lo spettacolo coi ragazzi in festa e comunque tra la persone del popolo. Eventi come questi ci insegnano che vi sono notti in cui Scampia è simile ad una grande capitale europea e rifulge di bellezza".

"Alle autorità presenti e alle altre istituzioni - conclude il presidente della Municipalità - chiedo di focalizzarsi su un concetto: Scampia può essere il luogo in cui vengono dislocati i grandi eventi. Con Red Bull siamo cresciuti. Già dalla prima edizione abbiamo dovuto imparare in fretta ed oggi ritengo che certi eventi, se li organizzi dalle nostre parti, alla fine riescono meglio".



