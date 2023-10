Medaarch presenta linea "Mediterranea" ad Edit Napoli

Medaarch, società di progettazione attiva nell'architettura e nel design che gestisce a Cava de' Tirreni (Salerno) il Centro di Artigianato Digitale, è pronta a tornare alla quinta edizione di EDIT Napoli, dal 6 all'8 ottobre 2023 presso i suggestivi spazi dell'Archivio di Stato. Lo farà con "Mediterranea", la linea di arredi e complementi stampati in 3D che esalta il Made in Italy nel segno dell'innovazione e dell'ecosostenibilità. Pezzo inedito di quest'anno è Erice, un tavolo da pranzo rotondo risultante da un lavoro che fonde sapientemente artigianalità e processi digitali, tradizione e sperimentazione. L'innovativo mood del prodotto, disegnata e realizzata da Medaarch, gioca sulla commistione di materiali diversi (la base in PLA e il topping in vetro) e sulla possibilità di personalizzarli in dimensione e colori. Il suo particolare design fa di questo tavolo un invito all'eleganza e alla convivialità mediterranea sia negli ambienti interni che esterni, senza rinunciare alla funzionalità dell'oggetto. Oltre all'inedito Erice, saranno presenti anche le sedie Ischia, particolari per la loro struttura lineare che viene rotta dall'inaspettato e piacevole distacco dello schienale dalla seduta.

Presso lo stand Mediterranea saranno esposti inoltre i vasi stampati in 3D in ceramica risultanti da una sapiente commistione tra il digitale, l'artigianato, la natura e il design.

"L'obiettivo primario del progetto - spiega Amleto Picerno Ceraso CEO Medaarch - è di abbracciare pienamente l'anima del Made in Italy e reinterpretare l'arredo in plastica con un approccio mediterraneo al design, in un connubio unico tra 'bello e ben fatto', innovazione e sostenibilità. L'oggetto di arredo così diviene un elemento non solo funzionale, confortevole ed esteticamente accattivante, ma anche rispettoso dell'ambiente. Inoltre - aggiuge il Ceo di Medaarch - la modellazione degli oggetti attraverso i software di progettazione computazionale consente di definire morfologie inedite che assicurano resistenza delle superfici, dinamismo e leggerezza, minimizzando l'utilizzo del materiale".



