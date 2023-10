Fondi Ue: De Luca, a Ferreira ho detto situazione drammatica

"Ho segnalato la situazione drammatica per la Campania per l'ipotesi di uso dei fondi di coesione". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca al termine dell'incontro avuto a Napoli con la commissaria europea per le Politiche di Coesione e per le Riforme Elisa Ferreira.

"Ho segnalato - ha detto De Luca - il fatto che l'iter che si prevede da parte del Governo nel decreto Sud, per cui abbiamo avuto una audizione oggi con la commissione Bilancio della Camera, è tale da paralizzare le Regioni e bloccare l'uso dei fondi di coesione. Nel decreto si prevede un accordo bilaterale Regione per Regione, ma una volta fatto l'accordo con il ministero di Fitto si deve poi avere un confronto con il ministero dell'Economia e con i ministeri interessati. Cose vaghe, poi mandare i progetti alla Corte dei Conti, ci vogliono sei mesi".



