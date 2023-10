Campi flegrei: Manfredi, più risorse per verifiche edifici

Per il montoraggio degli edifici i Comuni hanno bisogno di più personale e risorse economiche. Lo ha detto il sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi, che oggi è stato sentito dalla commissione ambiente della Camera sulla crisi sismica nei Campi flegrei.

A giudizio di Manfredi servono anche poteri sostitutivi per intervenire con rapidità sugli edifici abbandonati o plurifrazionati.

Per quanto attiene ai piani d'emergenza c'è un tema dell'efficace delle vie di fuga perchè alcune interessate da lavori che ha auspicato debbano essere ultimati in tempi rapidi.

Le crisi in atto comunque "non rappresentano un precursore di una potenziale eruzione" ma va trattato con attenzione "per dare tranquillità ai cttadini" al fine di evitare sitazione di panico che "che creano danno alle persone, al territorio e all'economia".

Maggiori fondi per rafforzare la verifica costante degli uffici sono stati chiesti anche dall'assessore al Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, Giacomo Bandiera, e dal sindaco di Quarto, Antonio Sabino.

A giudizio del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, la gente deve vedere risposte concrete", e fare in modo che i cittadini flegrei possano vivere nel territorio evitando che si possano arrecare danni all'econonia locale.



