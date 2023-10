Calcio: De Laurentiis, il rinnovo di Osimhen? Non c'è problema

Il rinnovo di Osimhen? "Non c'è problema, non c'è mai un problema. Nel Napoli sono sempre tutti contenti. Il problema è semmai quando vanno via da Napoli che non riescono più a trovare la strada maestra". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, la scorsa notte dopo il match di Champions League con il Real Madrid ai microfoni di Chiringuito Tv. Osimhen "è sempre forte, un giocatore che fa squadra da solo, non è in discussione". De Laurentiis si è anche detto "molto soddisfatto dei miei che sono stati competitivi e anche, secondo me, molto bravi".

"Il Real Madrid gioca molto bene e poi Carlo Ancelotti è un amico. Non l'ho visto perchè non lo volevo condizionare. Prima della partita non bisogna mai parlare con nessuno - ha detto ancora De Laurentiis . Adesso poi saranno tutti quanti lì a festeggiare, poi ci rivedremo a Madrid".

Ancelotti, ha aggiunto, "è un grande gentiluomo". Quanto ai tifosi napoletani e al rapporto con l'ex tecnico "i tifosi vogliono vincere e allora, se non vincono, hanno sempre da criticare. Ma uno come Ancelotti non lo si può criticare nè come calciatore, nè come allenatore, nè come uomo. E' un grande".





