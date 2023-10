Ambiente e salute,piantato albero in ospedale nel Napoletano

Un nuovo albero da oggi in poi crescerà all'interno delle aree verdi dell'ospedale Maresca di Torre del Greco (Napoli). Si è infatti tenuta oggi, nell'ambito del progetto nazionale "Un albero per la salute", la cerimonia di messa a dimora di una pianta nella zona del nosocomio di via Montedoro. L'iniziativa, che si è svolta contemporaneamente in una trentina di ospedali italiani, nasce dalla collaborazione tra l'Arma dei carabinieri-raggruppamento biodiversità e la federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti.

Alla manifestazione del Maresca hanno partecipato il direttore generale dell'Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, i rappresentanti dei carabinieri, l'assessore alla transizione ecologica e alle politiche forestali del Comune Laura Vitiello, la primaria della Medicina interna dell'ospedale e componente del consiglio direttivo Fadoi Campania Alessandro Longobardi. "Siamo convinti - afferma Russo - che salute delle persone e ambiente siano un binomio indissolubile. Richiedono un impegno globale basato sulla interazione, integrazione e collaborazione tra vari settori, con l'obiettivo di elaborare programmi e politiche condivise. Occorre lavorare insieme per promuovere il benessere e affrontare le minacce per la salute e gli ecosistemi".

"Piantare alberi - aggiunge l'assessore Vitiello - vuol dire investire nel futuro. Ma significa anche investire nella salute, visto che gli alberi riducono le emissioni di CO2, emissioni che insieme all'inquinamento sono tre le cause principali delle malattie del sistema cardiorespiratorio. Piantare un albero vuol dire dunque investire nell'ambiente e in tutte le politiche di resilienza dei centri urbani al mutamento climatico".

Da quanto fa sapere la Napoli 3 Sud, "il settore sanitario è responsabile di circa il 5% delle emissioni globali di CO2, che sono in costante crescita. L'Unione Europea ha proposto un piano per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre del 50% nel 2030 le emissioni. Gli ospedali, anche attraverso processi di digitalizzazione e di implementazione tecnologica, non possono prescindere da opportune strategie rivolte a perseguire gli obiettivi di sostenibilità della salute collettiva".





