Al via a Napoli il 6 ottobre la 22ma edizione di 'Vebo'

Sarà inaugurata venerdì prossimo, 6 ottobre (ore 11), nella Mostra d'Oltremare di Napoli, la ventiduesima edizione di "Vebo", Fiera Internazionale della Bomboniera, casa, regalo e design. "Con l'intento di soddisfare le esigenze degli operatori del settore e ribadendo le caratteristiche di un evento B2B teso alla relazione professionale, alla creazione di nuove connessioni coi clienti e alla nascita di lead qualificati, Vebo 2023 - annunciano gli organizzatori - mette insieme numerosi settori merceologici".

Tra essi industria manifatturiera, rivenditori, grossisti e dettaglianti, rappresentanti del settore bomboniera, articoli da regalo, argento, complementi d'arredo di design, confetti e dolciaria, accessori, packaging, bigiotteria, cartotecnica, natalizio, ballon art party. Vi sarà una nuova area espositiva dedicata alla cartoleria, "Vebocart".

All'inaugurazione parteciperanno l'assessore comunale al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, il presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, quello della Mostra D'Oltremare, Remo Minopoli, la consigliera delegata della Mostra D'Oltremare, Maria Caputo, l'amministratore delegato di Vebo, Luciano Paulillo e il presidente di Vebo, Marco Paulillo.

"Un'iniziativa - spiega Luciano Paulillo, presidente delle Fiere Associate - nata dalla forte convinzione che il settore cartoleria è certamente attinente alla manifestazione e dalla certezza che la diversificazione di prodotto all'interno di un punto vendita possa sicuramente aiutare i negozianti ad aumentare la propria resilienza sfruttando nuove opportunità di mercato". "Concentrando l'attenzione sul design del 2023 tra esperienze immersive e sostenibilità e ancora soffermandosi sui colori del nuovo anno e sugli aspetti del business design, nei padiglioni 1 - 2 - 3 - 3B - 4 - 5 - 6, la fiera - si sottolinea - si avvia verso l'obiettivo di superare i numeri della scorsa annata che ha registrato oltre 30mila visitatori (tra cui molti giunti dal Nord) ed un boom sui canali social". "Sono molto contento - dice ancora Luciano Paulillo - di tornare per la ventiduesima edizione alla Mostra d'Oltremare. E ciò con la profonda convinzione del grande ruolo svolto da "Vebo" nel settore. Una manifestazione in costante crescita capace anche per il 2023, di assicurare la partecipazione di tantissime aziende di prestigio nel nome di quello che rimane il primo evento internazionale creato appositamente per servire i diversi canali di distribuzione e acquisto". "Con un occhio sempre rivolto al futuro e all'evoluzione - aggiunto il presidente di "Vebo" Marco Paulillo - anche per il 2023 abbiamo messo a punto un articolato programma capace di andare oltre gli aspetti commerciali e di soffermarsi pure sui risvolti culturali e sociali inerenti l'interessante e prolifico settore". Vebo sarà aperta da venerdì 6 ottobre a domenica 8 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00 e lunedì 9 ottobre dalle 9.00 alle 15.00.



