Abodi, sono felice che Malagò vada a Caivano

"Felice che il presidente del Coni, Giovanni Malagò, vada a Caivano. Il Coni credo che possa e debba, se non altro in termini di consapevolezza, misurarsi come ha sempre fatto con la dimensione del disagio perché aiuta ad orientare anche le scelte nella dimensione di vertice. Sport e Salute a Caivano è nel cuore della sua missione, ma insieme penso si possa fare molto di più della somma dei propri apporti". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione del progetto Foce al Coni.

"Il gioco di squadra non c'è solo su Caivano ma sull'Italia - ha aggiunto - Quindi Caivano è uno dei terreni dove stiamo sperimentando un modello di collaborazione che va ben oltre la dimensione sportiva, tanto più all'interno del mondo sportivo.

Ognuno con il proprio ruolo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA