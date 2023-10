Traffico di droga per il clan, 31 ordinanze a Napoli

Traffico di droga per conto del clan De Luca - Bossa - Casella - Minichini - Rinaldi - Reale attivo nella zona orientale di Napoli. E' questa l'accusa che ha fatto scattare una vasta operazione della polizia di Stato e dei carabinieri in esecuzione di un' ordinanza restrittiva, emessa dal Gip di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 31 persone.

Sono ritenute gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di numerosi episodi di detenzione illecita di stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso, a vario titolo legate al cartello camorristico. Contestualmente polizia, carabinieri e la guardia di finanza stanno eseguendo perquisizioni d'iniziativa nel quartiere Ponticelli di Napoli in modalità "alto impatto", con particolare riguardo al complesso di edilizia popolare Conocal.



