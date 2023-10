Terremoto: verifiche Comune Napoli, sgomberate due famiglie

Due nuclei familiari residenti in via Augusto Righi, nella zona occidentale di Napoli, sono stati sgomberati dai propri appartamenti in seguito ai controlli svolti dai tecnici del Comune dopo la forte scossa di ieri. Su diffida della Protezione civile, in un edificio composto dai sei immobili, per due è stata ordinata l'impraticabilità parziale, per altri due è stato disposto il monitoraggio e per gli ultimi due è scattata l'impraticabilità totale. Dal sopralluogo effettuato nello stadio Maradona - dove stasera si gioca Napoli-Real Madrid di Champions - non sono emerse criticità.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA