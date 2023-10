Prodotti ittici sequestrati su A16 da Polstrada Avellino

Ancora un sequestro di prodotti ittici trasportati in cattivo stato di conservazione da parte della Polstrada di Avellino, dopo quello di qualche giorno fa per un valore di circa un milione di euro.

Una pattuglia in servizio sull'A16 Napoli-Canosa ha fermato un camion frigorifero che perdeva copiosamente liquidi dai portelloni posteriori. Nel corso dei controlli, nei quali sono stati coinvolti i medici del servizio veterinario della Asl di Avellino, il veicolo è risultato privo della vasca raccogli-acqua così da compromettere lo stato di conservazione del prodotto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA