Liquami in un centro ippico, sequestrata maxiarea

I militari del nucleo carabinieri forestali di Pozzuoli, nell'ambito del controllo del territorio disposto dal Gruppo CCF di Napoli, a Giugliano in Campania hanno controllato un centro ippico nel quale venivano rinvenuti, abbandonati sul suolo nudo, rifiuti speciali, liquami provenienti dal centro ippico che percolavano in acque superficiali. Per tale motivo hanno proceduto al sequestro di un'area di 7000 metri quadri e il sequestro di circa 70 metri cubi di rifiuti. Il proprietario ed il gestore sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti.



