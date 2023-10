Da Intesa Sanpaolo supporto alle startup, focus sull'acqua

Prosegue anche quest'anno il percorso di valorizzazione delle startup innovative selezionate da Up2Stars, il programma ideato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center per stimolare il potenziale che le giovani realtà imprenditoriali possono generare a supporto della transizione digitale indicata dal Pnrr.

Dieci promettenti startup impegnate nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute per una migliore gestione della risorsa idrica sono state selezionate, accelerate e preparate all'incontro con i potenziali investitori attraverso un percorso di crescita manageriale con partner di progetto di altissimo livello. In questo primo demo day dedicato al WaterTech le startup partecipanti al programma Up2Stars hanno avuto l'opportunità di presentarsi ad un'ampia platea di imprenditori e di aziende clienti di Intesa Sanpaolo potenzialmente interessate ad investire nei loro progetti innovativi.

L'evento, organizzato e realizzato con il sostegno di Visa, si è svolto presso l'Apple developer academy dell'Università Federico II di Napoli, polo d'eccellenza per l'innovazione, in cui convergono ricerca, tecnologia e mondo imprenditoriale.

"L'acqua è una risorsa insostituibile e non infinita, per questo è prioritario per le imprese creare modelli per un utilizzo sostenibile e il recupero delle risorse idriche attraverso tecnologie evolute applicate ai processi produttivi.

In questo ambito le startup possono rivestire un ruolo determinante nel trasferire competenze tecnologiche alle aziende mature", afferma Anna Roscio, executive director sales&marketing imprese Intesa Sanpaolo.



