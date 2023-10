Blitz Ps nel Casertano, sequestrati 24 chili di marjuana

Ventiquattro chili di marijuana sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a San Tammaro (Caserta) nell'ambito di un'attività finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti; due le persone arrestate con una terza denunciata.

In particolare, in un'operazione congiunta tra Squadra Mobile della Questura di Caserta e Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, i poliziotti hanno fatto irruzione in un'azienda agricola dove sospettavano vi fosse conservata una grossa quantità di sostanza; ed in effetti in un locale adibito a cucina, gli investigatori hanno trovato 15 grandi buste con all'interno marijuana, del peso di 15 chili. In un capannone adiacente sono stati inoltre rinvenuti 5 ventilatori utilizzati per disperdere il forte odore prodotto dalla marijuana durante l'essiccazione. Il gestore dell'azienda è stato arrestato e condotto al vicino carcere di Santa Maria Capua Vetere. I poliziotti hanno poi perquisito l'abitazione di due coniugi albanesi di 35 e 29 anni, trovando nel camino 9 chili di marjuana; l'uomo è finito in carcere, la moglie ai domiciliari.





