Autotreno in fiamme sull'A1, disagi ma nessun ferito

Autotreno in fiamme e tanti disagi, ma nessun ferito, nel primo pomeriggio sull'autostrada A1, nel tratto casertano a poca distanza dal casello di Caianello. Il mezzo pesante era fermo in una piazzola di sosta per un guasto tecnico, quando si è sviluppato l'incendio, che ha generato una densa nube nera che ha provocato parecchi disagi alla circolazione; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Teano), che hanno trovato l'autotreno completamente avvolto dalle fiamme, con il conducente fuori dall'abitacolo e il materiale trasportato quasi in cenere. I pompieri hanno spento il rogo, mentre le altre auto erano quasi ferme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA