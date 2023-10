Truffe on line, sei persone denunciate nell'Avellinese

Non si fermano le truffe on line ai danni di persone anziane. Due "colpi" sono stati messi a segno quasi contemporaneamente in Alta Irpinia, vittime un anziano di Calitri e un cinquantenne di Lacedonia. Il primo, tramite WhatsApp, è stato contattato da una persona spacciatasi per il figlio residente a Roma che, in difficoltà per un impegno economico imprevisto, si è fatta accreditare tre mila euro. La seconda vittima aveva acquistato on line per due mila euro merce che non gli è mai arrivata. In entrambi i casi, in seguito alle denunce delle vittime, i carabinieri hanno identificato e denunciato sei persone. In particolare, i militari della Stazione di Lacedonia hanno ricostruito la "filiera" guidata da un uomo residente in provincia di Napoli e da tre donne di nazionalità nigeriana: sono stati denunciati a piede libero per truffa aggravata.



