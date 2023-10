Sangiuliano, sezIone Egizia di Benevento museo? è in agenda

"La Sezione Egizia di Benevento, che non ha nulla da invidiare al museo di Torino, può diventare museo? E' una sezione molto importante. E' in agenda e ci stiamo lavorando".

Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha risposto ai giornalisti a Benevento, prima di visitare, appunto, la Sezione Egizia del Museo del Sannio della Rete Museale della Provincia di Benevento presso "Arcos".

Ad accompagnare il ministro nella sua visita ad "Arcos" sono stati, tra gli altri, il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e il sindaco Clemente Mastella, il prefetto Carlo Torlontano, il senatore Domenico Matera, la ex senatrice Sandra Lonardo, e Giuseppe Sauchella, amministratore unico della Società "Sannio Europa".



