Paura ai Campi Flegrei, caduta calcinacci

Il terremoto di questa sera ha provocato molta paura nella zona dell'epicentro, dove si registra la caduta di alcuni calcinacci, soprattutto nell'area di Agnano, ma allo stato nessun danno significativo.

Le persone si sono però riversate in strada e non vogliono tornare nelle loro abitazioni.

Il centralino dei vigili del fuoco di Napoli è stato letteralmente preso d'assalto dalle telefonate di centinaia di cittadini spaventati. Numerose le segnalazioni, in molti hanno chiamato solo perché scossi dalla paura.



