Osservatorio Vesuviano,terremoto superficiale ma sciame continua

"Si è trattato di un terremoto superficiale, le persone lo hanno sentito bene soprattutto nell'area di Agnano, più vicina all'epicentro. Ci aspettiamo anche altri eventi, ma al di là di qualche calcinaccio caduto, allo stato non sembra ci siano danni importanti alle strutture".

Questa la prima disamina del direttore dell' Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito, intervenuto ai microfoni di Canale 21, dopo la scossa di terremoto di stasera avvertita distintamente nel capoluogo partenopeo.

"L'attività sismica prosegue e proseguirà. Su questo - spiega Di Mauro - nessun dubbio. Il sollevamento del suolo continuerà.

La difese da adottare consistono nei comportamenti corretti da tenere. Bisogna gestire la paura e fare tutte le verifiche del caso agli edifici. I terremoti - ha concluso - non sono prevedibili ma posso assicurare che si sta facendo di tutto per mitigare gli effetti del sisma".



