Il Premio Morante con Maraini al Campania Libri Festival

Ritorna per il secondo anno Il Morante al Campania Libri Festival, dal 5 all'8 ottobre con sei appuntamenti al Palazzo Reale di Napoli. Intervistati dal direttore del Morante Tiuna Notarbartolo e dal direttore del Centro Produzioni Rai di Napoli Antonio Parlati si alterneranno, tra il Teatrino di Corte e la sala d'Ercole del Palazzo Reale, la scrittrice Dacia Maraini (domenica 8 ottobre, ore 16), i cantanti Roberto Colella, frontman de La Maschera, e Ciccio Merolla, il comico Vincenzo Comunale, Roberto Mercadini con 'La donna che rise di Dio' (Mondadori), lo Spiderman/Mattia Villardita (già vincitore dei premi Elsa Morante per il Sociale e per le Scuole) accompagnato dalla direttrice di Salani, Maria Grazia Mazzitelli. Poi un inedito Marcello Cesena, fuori dai panni del suo Jean Claude della Gialappa's, autore di 'Un luogo sicuro', (Sperling & Kupfer) e l'imprenditrice Cristina Fogazzi ovvero l'Estetista cinica, con "Il mio Grand Tour"(Mondadori).

Dacia Maraini nel gran finale di domenica presenterà il più recente dei suoi libri, 'Ti parlo, mi ascolti?' (Giannini) che raccoglie tre piece teatrali con storie di donne.

Illustrato all'Auditorium della Rai di Napoli anche il programma della Rai di Napoli al festival. Oreste Lo Pomo, che guida la redazione giornalistica del Tgr Rai Campania, ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto da Claudio Ciccarone e dalla sua rubrica 'Il Leggilibri', che sarà presente anche quest'anno alla Fiera del libro più grande del Mezzogiorno. "Il Premio Morante si è svolto in tante parti del mondo, da qualche anno siamo stati accolti dalla Rai di Napoli. Con il Campania Libri Festival si è instaurato un rapporto molto proficuo.

Abbiamo iniziato a tessere una rete culturale molto solida, infatti alcuni ospiti dell'anno scorso hanno poi vinto il premio Morante" ha spiegato Notarbartolo. "Quest'anno la Rai partecipa attivamente al Campania Libri Festival, oltre ad un nostro programma saremo partner del Premio" ha detto Parlati. Anche Massimo Adinolfi, direttore artistico della manifestazione, ha parlato di "rapporto significativo".



