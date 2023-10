Garcia, Real molto forte dopo Benzema con arrivo Bellingham

"Il Real Madrid è molto forte, dopo la partenza di Benzema hanno preso un giocatore come Bellingham che è un grande campione però gioca più dietro le due punte. Ma ha i giocatori che già c'erano in attacco ed è arrivato Joselu".

Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia commentando il Real Madrid alla vigilia del match di Champions.

"Ancelotti ha giocatori forti tecnicamente - ha detto - ma anche alti, pericolosi sui calci piazzati, è una squadra completa. Che centrocampo giocherà per il Real? Non so quale sarà ma quella che ci andrà bene è quella che batteremo. Lo dico scherzando ma soprattutto perché partiamo dal concentrarci su di noi, con giocatori che sanno tutto dell'avversario, bisogna stare attenti ai dettagli per vincere partite pesanti". "Abbiamo studiato il Real per vedere forze e debolezze, perché qualsiasi squadra al mondo non ha solo forze - ha detto ancora il tecnico del Napoli -. Poi ci concentriamo su noi stessi, sul nostro gioco e qualità, sapendo che è la quarta partita in nove giorni, con un ritmo che non va bene per i giocatori, soprattutto per chi le gioca tutte qui al Napoli e con le rispettive nazionali.

Ho pesato questo anche a Lecce, i calciatori devono pensare al prossimo match ma io penso anche alle partite di dopo".



