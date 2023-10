Dialoghi Roma-Ischia, ultimo concerto alla Filarmonica Romana

Si conclude il 5 ottobre la terza edizione di "Dialoghi" dell'Accademia Filarmonica Romana in collaborazione con la Fondazione William Walton di Ischia.

L'Aeonium Piano Trio debutta nella sede dell'Accademia, in via Flaminia 118 alle 19:30, con i Trii di Ravel e Mendelssohn, e un omaggio alla compositrice Ada Gentile con il brano "Serene Ombre". È il quarto e ultimo concerto della rassegna "Dialoghi.

Roma - Ischia" giovedì 5 ottobre alla Sala Casella (via Flaminia 118, ore 19.30) che ha visto anche quest'anno la promozione di giovani interpreti, tutti italiani, provenienti dai Corsi di specializzazione delle principali Accademie e Scuole di Musica.

Impegnati in un triplice appuntamento - il giovedì alla Filarmonica, sabato e domenica successivi a Ischia, ai Giardini La Mortella della Fondazione William Walton - si sono cimentati con il repertorio classico dei grandi compositori del passato, spaziando fra Otto e Novecento. Il concerto finale vedrà in scena l'Aeonium Piano Trio, formazione nata nel 2020 che nel 2022 ha ottenuto il massimo dei voti il Diploma di Alto Perfezionamento in Musica da Camera all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e, presso il Conservatorio di Parma, il master con il Trio di Parma. Cristina Papini (violino), Silvia Gira (violoncello) e Andrea Napoleoni (pianoforte) eseguono il Trio n. 2 in do minore op. 66 di Felix Mendelssohn-Bartholdy e il Trio op. 67 di Maurice Ravel. Al programma si aggiunge, omaggio alla compositrice Ada Gentile (1947), il suo lavoro per violino, violoncello e pianoforte Serene ombre, scritto nel 2011 ed eseguito per la prima volta a Berlino dall'Ensemble Interface. Il concerto, preceduto da una introduzione all'ascolto a cura del musicologo Valerio Sebastiani, verrà replicato il 7 e 8 ottobre alle 17 ai Giardini La Mortella della Fondazione William Walton di Ischia.



