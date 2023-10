Di Lorenzo, contro Real giochiamo coraggiosi e un po' sfacciati

"Siamo partiti in Champions con la vittoria in trasferta a Braga e domani affrontiamo il Real Madrid con serenità, da squadra coraggiosa, e anche un po' sfacciata. Contro le grandi devi accettare il duello che ti trovi davanti". Lo ha detto il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo alla viglia della sfida europea.

"Sarà una partita - ha aggiunto - da giocare e non da subire.

Affrontiamo una squadra con tanti campioni, nella Champions che è casa loro ma noi giochiamo in casa al Maradona pieno e faremo il massimo per metterli in difficoltà. Abbiamo davanti una grande squadra ma siamo pronti, anche noi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e quindi sarà bello giocare".

Di Lorenzo parla anche del giudizio ondivago sul Napoli di questo avvio di stagione: "Mi dà fastidio - spiega - che quando la squadra non fa bene una partita dicono che non siamo più quelli dell'anno scorso e se invece vinciamo siamo tornati il Napoli dell'anno scorso. Noi oggi dobbiamo guardare avanti, all'inizio di stagione abbiamo avuto momenti di match non al nostro livello ma il cammino è lungo e siamo molto concentrati".

Ultimo passaggio sulla situazione di Osimhen: "Per noi - spiega il capitano - su Osi non è cambiato niente, il suo rapporto negli spogliatoi e nella passione per la maglia e la città non sono cambiati. Abbiamo il solito grandissimo giocatore che dà il massimo e per lui anche domani è una grande partita".



