Bandiere filorusse sul palco dei 99 Posse, è polemica sui social

Il gruppo dei 99 Posse canta con le bandiere delle sedicenti repubbliche popolari filorusse di Donetsk e Lugansk sul palco dell'evento 'Riscossa popolare', a Napoli, e la notizia diventa di tendenza su X e invade i social con commenti nella quasi totalità pro Ucraina e contro i filorussi e Putin.



La Festa nazionale della Riscossa Popolare organizzata dal Partito dei Carc si è svolta nel capoluogo campano il 29 e 30 settembre a Villa Salvetti a San Giovanni a Teduccio-Barra, quartieri periferici partenopei, ed ha celebrato anche l'80° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli.



L'episodio delle bandiere filorusse è avvenuto la sera del 29 settembre e a far discutere gli utenti social è stato soprattutto il contributo dato dall'Anpi provinciale all'iniziativa. L'associazione nazionale partigiani è impegnata in questi giorni in molte manifestazioni in città in ricordo delle Quattro Giornate di Napoli e il suo logo campeggia nelle locandine dell'evento.

"I 99 Posse alla Festa nazionale della Riscossa Popolare contro tutte le guerre imperialiste. Fuori l'Italia dalla Nato. Fuori la Nato dall'Italia!" si legge sulla pagina facebook della festa che pubblica anche il video con le bandiere.

