Autocarro in fiamme su A16, salvo l'autista

Un violento incendio ha distrutto nel primo pomeriggio un autocarro in transito sull'A16 nel territorio del comune di Baiano, in provincia di Avellino. Le fiamme provenienti dal vano motore hanno interessato la cabina di guida dell'automezzo, partito da Bari e diretto a Napoli, che trasportava un carico di birra. L'autista è riuscito a mettersi in salvo: per lui nessuna conseguenza se non un comprensibile spavento.

I vigili del fuoco del Distaccamento di Avellino hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la carreggiata. Durante le operazioni è stata temporaneamente chiusa la corsia in direzione del capoluogo partenopeo.



