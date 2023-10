Quindici quintali di alimenti e 150 litri di vino sono stati sequestrati dai carabinieri Forestali a Sirignano, in provincia di Avellino, nel corso dell'annuale sagra del "fungo porcino". Nel corso dei controlli, i militari hanno comminato agli organizzatori sanzioni amministrative per tre mila euro in quanto prodotti e bevande erano privi della prevista tracciabilità degli alimenti. (ANSA)

