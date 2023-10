Stretta sui morosi e 4 vice, ok al nuovo Statuto di Fi

"I generali devono dare esempio alla classe dirigente, chi ha responsabilità deve pagare. Se non dimostra di essere attaccato al movimento come fa a farsi rispettare?". Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani appena approvata la modifica dello Statuto che prevede la stretta sui morosi (decade dagli incarichi chi non è in regola con i pagamenti delle quote).

Il Consiglio nazionale - che si è concluso con una votazione unanime - ha anche approvato la modifica dello Statuto che prevede l'elezione di quattro vice segretari. Il più votato sarà vicario.



