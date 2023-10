Sospesa festa in discoteca con 400 persone, cento di troppo

Una serata in discoteca con 400 persone, cento in più del numero consentito: per questo i carabinieri hanno interrotto la festa e avviato le procedure per la chiusura del locale. E' successo la scorsa notte a Pollena Trocchia.

I carabinieri della tenenza di Cercola, insieme ai miliari della compagnia di Torre del Greco e con il contributo del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) e del Nas hanno denunciato un imprenditore 41enne per "apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento". L'uomo è accusato di aver organizzato una serata con musica in una discoteca oltrepassando il numero consentito di spettatori: nel locale, infatti, c'erano circa 400 persone - tantissimi i ragazzini e minorenni - rispetto al limite consentito di 300.

Durante i controlli sono state anche accertate violazioni per un totale di 11mila euro.

I carabinieri hanno sospeso la serata senza alcun problema dal punto di vista dell'ordine pubblico ed avviato la procedura di chiusura immediata del locale, con diffida ad ottemperare alle prescrizioni della commissione di vigilanza.



