Seconda palestra outdoor con area pic nic e giochi a Sassano

Seconda palestra outdoor a Sassano, in provincia di Salerno: si tratta di un'area fitness a cielo aperto di oltre 500 metri quadri dotata di attrezzi certificati per l'uso esterno.

La palestra sorge totalmente su un tappeto di erba naturale ed è stata realizzata all'interno della villa comunale della frazione Silla, in cui sono presenti anche una zona pic nic ed un parco giochi per bambini. "Lo scopo - dichiara il sindaco Domenico Rubino - è quello di offrire un secondo percorso fitness innovativo per uno stile di vita salutare nel contesto naturale della nostra villa comunale attraversata da un corso fluviale ed abitualmente frequentata da persone di ogni età". La nuova area fitness outdoor è stata realizzata con fondi attinti dal Pnrr, Missione 5 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore".

La prima palestra outdoor di Sassano, inaugurata nell'estate 2022, si trova in via Limiti ed è stata posizionata nell'area dell'ex depuratore comunale al fine di recuperare e bonificare una zona in assoluto degrado ambientale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA