Diportista perde 3 dita di una mano in incidente a bordo

Un uomo è rimasto ferito stamani ad Ischia in un incidente avvenuto su una barca ormeggiata a poca distanza dal porticciolo di Sant'Angelo.

Si tratta di un diportista che, mentre era intento a salpare l'ancora di una imbarcazione, si è tranciato tre dita di una mano.

Da bordo subito è partita la richiesta di soccorso alla Guardia Costiera che ha assistito il ferito sino all'arrivo del 118 che lo ha prelevato e condotto all'ospedale Rizzoli.

Qui i medici hanno deciso di trasferirlo in elicottero in terraferma, presso un'altra struttura ospedaliera specializzata, dove l'uomo sarà sottoposto ad un intervento chirurgico



