Cadavere in acque Costiera Amalfitana, recupero in corso

La Capitaneria di Porto di Salerno e i vigili del fuoco sono impegnati nel recupero di un corpo nelle acque della Costiera Amalfitana.

I militari della Guardia Costiera sono stati allertati da alcune persone che hanno notato il cadavere. L'attività in questi minuti si sta incentrando nel tratto di mare compreso tra i comuni di Cetara e Maiori. In quella stessa zona, alla vigilia di Ferragosto, si era verificato un incidente in barca a seguito del quale risulta tuttora disperso Manuel Cientanni, 29enne salernitano.



