Stop alle corse notturne per trasporto merci da Napoli a Capri

La Regione non rinnova le corse notturne tra Napoli e Capri dedicate solo al trasporto merci e il sindaco di Capri, Marino Lembo, questa mattina ha firmato un'ordinanza mirata a snellire il traffico sulle strade provinciali e veicolari in concomitanza con l'arrivo giornaliero degli autoveicoli che trasportano merci sull'isola per evitare il blocco della circolazione sulle tre arterie principali.

Stamattina, in Comune, la comunicazione da parte della società Caremar nero su bianco ha ufficializzato lo stop delle corse notturne delle ore 02:20 (Capri/Napoli) e 04:00 (Napoli/Capri). L'Isola di Capri è interessata ancora da un considerevole afflusso di turisti, di conseguenza vi è la necessità di evitare problematiche connesse all'approvvigionamento di merci provenienti dalla terraferma. Con una nota congiunta del 25 settembre le amministrazioni comunali di Capri e Anacapri avevano chiesto alla Regione Campania di autorizzare la proroga del servizio di collegamento notturno da e verso l'isola di Capri ma, ad oggi, non è pervenuto nessun riscontro in merito.

E' nata da qui l'ordinanza del sindaco Marino Lembo in cui dispone Il divieto di circolazione agli autobus turistici, dal 2 al 31 ottobre 2023, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:15 alle ore 10:00 (e comunque nella mezz'ora successiva all'arrivo della nave lenta proveniente da Napoli), lungo Via Don Giobbe Ruocco e la strada provinciale di Marina Grande, in direzione Capri centro e viceversa.



