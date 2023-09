Pusher inseguito da gruppo con mazze chiede aiuto ai carabinieri

Spaccia davanti ad un bar ma in cinque lo cacciano con le mazze da baseball. E così il pusher, pur di salvarsi, chiede aiuto ai carabinieri che gli trovano addosso la cocaina e lo denunciano. E' accaduto a Villaricca, in provincia di Napoli.

L'uomo, 46 anni, ha chiamato il 112 terrorizzato: ha segnalato che un gruppo di persone lo stava inseguendo, che temeva per la sua vita. Poi, è scappato alla stazione dei carabinieri e lì ha dovuto spiegare perché volevano aggredirlo con delle mazze da baseball. E cioè che la rabbia dei cinque era determinata dal fatto che lui stava spacciando cocaina. I carabinieri lo hanno così perquisito e lo hanno trovato in possesso di due dosi e di 750 euro in contante. Il pusher è riuscito a salvarsi ma intanto è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA